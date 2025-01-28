Основний нападник Шахтаря пропустить матч із Боруссією у Лізі чемпіонів

Форвард Шахтаря Егіналду не допоможе свой команді у матчі 8 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, травма, отримана нападником в матчі проти Бреста, виявилася класичним пошкодженням задньої поверхні стегна. Зазвичай у таких випадках термін відновлення коливається від 2 до 3 тижнів.

Зазначається, що медичний штаб Шахтаря прогнозує повернення бразильця до загальної групи приблизно через 10 днів.

У середу, 29 січня, донецький Шахтар проведе вирішальний матч у Лізі чемпіонів сезону-2024/25. Суперником "гірників" буде німецька Боруссія Дортмунд.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Зігналь-Ідуна-Парк" у Дортмунді, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Перед цією грою "гірники" зберігають мінімальні шанси на вихід у плейоф, посідаючи 27 місце в таблиці. "Джмелі" гарантували собі євровесну, однак можуть зачепитися за пряме потрапляння до 1/8 турніру в разі перемоги.