Колишній капітан Ліверпуля може стати одноклубником Русина в Сандерленді

Колишній капітан Ліверпуля Джордан Гендерсон, який нині виступає у складі амстердамського Аякса, може продовжити кар'єру в Сандерленді.

Про це повідомляє Football League World.

За інформацією джерела, Аякс не перешкоджатиме бажанню футболіста і готовий відпустити його вже взимку.

Гендерсон перебрався до Нідерландів минулого сезону і провів за Аякс 24 матчі у всіх турнірах.

Сандерленд зараз ділить перше місце в Чемпіоншипі і має хороші шанси поборотися за вихід до Прем'єр-ліги Англії.

Зазначимо, що за "чорних котів" виступає український форвард Назарій Русин. Цього сезону 25-річний українець провів шість матчів, не зумівши відзначитись результативними діями.