Бізімана: Я вірю у Кривбас, у нас сильний колектив

Півзахисник криворізького Кривбаса Джихад Бізімана позитивно налаштований на гру проти чеської Вікторії Плзень у межах третього кола кваліфікації до групового етапу Ліги Європи.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Я вірю в нашу команду, у нас сильний колектив. Є свій менталітет, ми налаштовуємось по-бойовому. Перший матч з Вікторією довів, що ми можемо грати проти неї і нам є що запропонувати супернику.

Вікторія — хороший опонент, але ми всі налаштовуємось на прийдешню гру та хочемо продемонструвати свої найкращі якості. Я вірю в себе та у своїх партнерів", — сказав гравець.