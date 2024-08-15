Бізімана: Я вірю у Кривбас, у нас сильний колектив
Півзахисник криворізького Кривбаса Джихад Бізімана позитивно налаштований на гру проти чеської Вікторії Плзень у межах третього кола кваліфікації до групового етапу Ліги Європи.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Я вірю в нашу команду, у нас сильний колектив. Є свій менталітет, ми налаштовуємось по-бойовому. Перший матч з Вікторією довів, що ми можемо грати проти неї і нам є що запропонувати супернику.
Вікторія — хороший опонент, але ми всі налаштовуємось на прийдешню гру та хочемо продемонструвати свої найкращі якості. Я вірю в себе та у своїх партнерів", — сказав гравець.
Нагадаємо, номінально домашній для української команди поєдинок проходив у Словаччині та завершився з рахунком 2:1. Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 15 серпня, в Чехії. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.