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Бізімана: Я вірю у Кривбас, у нас сильний колектив

Андрій Яросименко — 15 серпня, 10:32
Бізімана: Я вірю у Кривбас, у нас сильний колектив
ФК КРИВБАС

Півзахисник криворізького Кривбаса Джихад Бізімана позитивно налаштований на гру проти чеської Вікторії Плзень у межах третього кола кваліфікації до групового етапу Ліги Європи.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Я вірю в нашу команду, у нас сильний колектив. Є свій менталітет, ми налаштовуємось по-бойовому. Перший матч з Вікторією довів, що ми можемо грати проти неї і нам є що запропонувати супернику.

Вікторія — хороший опонент, але ми всі налаштовуємось на прийдешню гру та хочемо продемонструвати свої найкращі якості. Я вірю в себе та у своїх партнерів", — сказав гравець.

Нагадаємо, номінально домашній для української команди поєдинок проходив у Словаччині та завершився з рахунком 2:1. Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 15 серпня, в Чехії. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Вікторія Кривбас матч-відповідь Джихад Бізімана Ліга Європи-2024/25

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