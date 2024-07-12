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Санчо відновив тренування з Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 12 липня, 20:17
Санчо відновив тренування з Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед повернув вінгера Джейдона Санчо до тренувань з командою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Також прибули на клубну базу гравці основного складу Андре Онана, Каземіро, Мейсон Маунт та Маркус Рашфорд.

За інформацією журналіста ESPN Роба Доусона, Санчо провів конструктивну розмову з головним тренером Еріком тен Гагом та буде доступним для вибору надалі.

Нагадаємо, через конфлікт з наставником "червоних дьяволів" гравець був спочатку відсторонений від команди, а згодом відправлений в оренду в Боруссію Дортмунд. За німецький клуб він провів 14 ігор у Бундеслізі, забив 2 голи та віддав 3 асисти.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед прийняв рішення продати Джейдона цього літа.

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