Санчо відновив тренування з Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед повернув вінгера Джейдона Санчо до тренувань з командою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Також прибули на клубну базу гравці основного складу — Андре Онана, Каземіро, Мейсон Маунт та Маркус Рашфорд.

За інформацією журналіста ESPN Роба Доусона, Санчо провів конструктивну розмову з головним тренером Еріком тен Гагом та буде доступним для вибору надалі.

Нагадаємо, через конфлікт з наставником "червоних дьяволів" гравець був спочатку відсторонений від команди, а згодом відправлений в оренду в Боруссію Дортмунд. За німецький клуб він провів 14 ігор у Бундеслізі, забив 2 голи та віддав 3 асисти.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед прийняв рішення продати Джейдона цього літа.