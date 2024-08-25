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На Санчо з’явився ще один претендент

Ігор Чернявський — 25 серпня, 01:15
На Санчо з’явився ще один претендент
Джанлука Ді Марціо

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо потрапив у сферу інтересів Ювентуса.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За інформацією італійського журналіста, наразі все залежить від рішення англійського клубу — погоджуватися на пропозицію "старої синьйори", чи ні. Зазначається, що інтерес Ювентуса до Санчо пов’язаний відходом Федеріко К’єзи, який вже знайшов собі нову команду.

Цікаво, що раніше Ювентус вже домовився про підписання двох вінгерів — йдеться про Ніколаса Гонсалеса з Фіорентини та Франсішку Консейсау з Порту, яке грають на правому фланзі атаки. Основна позиція Санчо — лівий вінгер.

Нагадаємо, на початку минулого сезону через конфлікт з Еріком тен Гагом Джейдона відсторонили від першої команди Манчестер Юнайтед. Другу частину кампанії 24-річний вінгер провів у Боруссії Дортмунд.

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Джейдон Санчо

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