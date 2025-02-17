Дженоа Малиновського дотиснула Венецію у 25 турі Серії А

Дженоа вдома обіграла Венецію у заключному матчі 25 туру італійської Серії А.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Голами наприкінці зустрічі відзначились нападники Андреа Пінамонті та Максвелл Корне.

Український півзахисник "грифонів" Руслан Малиновський, який вперше з вересня потрапив у заявку на матч, гру провів на лаві запасних.

Чемпіонат Італії – Серія А

25 тур, 17 лютого

Дженоа – Венеція 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 82 Пінамонті, 2:0 – 86 Корне

Перемога дозволила набрати Дженоа набрати 30 очок та піднятися на 11-ту позицію в турнірній таблиці, Венеція з 16 балами займає передостаннє місце.

Напередодні Ювентус завдяки голу 22-річного португальського нападника Фрасіску Консейсау обіграв Інтер у дербі Італії.