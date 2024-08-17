Дженоа Малиновського зіграє з Інтером, Мілан прийме Торіно у першому турі Серії А
Руслан Малиновський
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Сьогодні, 17 серпня, відбудуться 4 матчі першого туру італійської Серії А.
Зокрема, Дженоа, за яку грає українець Руслан Малиновський, зустрінеться з Інтером, а Мілан прийматиме вдома Торіно.
Чемпіонат Італії — Серія А
1 тур, 17 серпня
19:30. Дженоа — Інтер
19:30. Парма — Фіорентина
21:45. Емполі — Монца
21:45. Мілан — Торіно
Нагадаємо, напередодні асист українського півзахисника допоміг "грифонам" вийти в наступний етап Кубку Італії. У минулому сезоні Малиновський зіграв 30 матчів за свій клуб, забив 4 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.