Дженоа Малиновського зіграє з Інтером, Мілан прийме Торіно у першому турі Серії А

Сьогодні, 17 серпня, відбудуться 4 матчі першого туру італійської Серії А.

Зокрема, Дженоа, за яку грає українець Руслан Малиновський, зустрінеться з Інтером, а Мілан прийматиме вдома Торіно.

Чемпіонат Італії — Серія А

1 тур, 17 серпня

19:30. Дженоа — Інтер

19:30. Парма — Фіорентина

21:45. Емполі — Монца

21:45. Мілан — Торіно

Нагадаємо, напередодні асист українського півзахисника допоміг "грифонам" вийти в наступний етап Кубку Італії. У минулому сезоні Малиновський зіграв 30 матчів за свій клуб, забив 4 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.