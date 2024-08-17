Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Дженоа Малиновського зіграє з Інтером, Мілан прийме Торіно у першому турі Серії А

Андрій Яросименко — 17 серпня, 07:50
Дженоа Малиновського зіграє з Інтером, Мілан прийме Торіно у першому турі Серії А
Руслан Малиновський
Getty images

Сьогодні, 17 серпня, відбудуться 4 матчі першого туру італійської Серії А.

Зокрема, Дженоа, за яку грає українець Руслан Малиновський, зустрінеться з Інтером, а Мілан прийматиме вдома Торіно.

Чемпіонат Італії — Серія А
1 тур, 17 серпня

19:30. Дженоа — Інтер

19:30. Парма — Фіорентина

21:45. Емполі — Монца

21:45. Мілан — Торіно

Нагадаємо, напередодні асист українського півзахисника допоміг "грифонам" вийти в наступний етап Кубку Італії. У минулому сезоні Малиновський зіграв 30 матчів за свій клуб, забив 4 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

Дженоа Емполі Інтер Мілан Монца Парма Чемпіонат Італії, Серія А Торіно Фіорентина Руслан Малиновський

Дженоа

Дженоа — Інтер: де дивитися матч Серії А
Дженоа Малиновського підсилилась захисником Арсенала
Асист Малиновського допоміг Дженоа пройти в наступний етап Кубку Італії
Аталанта оголосила про трансфер форварда збірної Італії Ретегі
Де Хеа може стати одноклубником Малиновського

Останні новини