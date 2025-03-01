Прогресує з кожним днем: Вієйра – про повернення Малиновського у стартовий склад Дженоа

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра заявив, що український півзахисник Руслан Малиновський не зможе зіграти у матчі з Емполі.

Цитує тренера TUTTOmercatoWEB.

"Це важливий матч, але не важливіший за інші. З нашої позиції означає, що всі матчі, які ми граємо, важливі. Я просив хлопців бути зосередженими, згуртованими та продовжувати працювати, як вони робили завжди.

Мені буде непросто вибрати одинадцять для матчу з Емполі, але я бачу, що всі зосереджені та хочуть грати. Це підвищує рівень команди.

Ми не можемо розраховувати на Малиновського. Він тренується з командою, прогресує щодня, але не зможе вийти на поле в найближчому протистоянні. Не слід забувати, що Руслан відновлюється після травми. Він розвивається та покращується, це позитивні новини", – розповів Вієйра.