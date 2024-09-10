Колишній форвард Дніпра залишив посаду спортивного директора Хайдука

Колишній форвард Дніпра Нікола Калінич залишив посаду спортивного директора Хайдука.

Про це повідомив сайт команди з міста Спліт.

Клуб вирішив розійтися з ним. Ексгравець збірної Хорватії пропрацював у Хайдуці лише 4 місяці.

"Ми розійшлися з Ніколою після закінчення перехідного періоду. Для клубу це найкраще рішення станом на цей момент . Я дякую йому за те, що він прийняв цю роль у важкий час, і я дуже поважаю його любов до Хайдука", — сказав президент команди Іван Біліч.

36-Калінич — вихованець Хайдука. Також грав за Шибеник, Істру, Блекберн, Фіорентину, Мілан, Атлетико, Рому та Верону. З 2011 до 2015 року грав за Дніпро. У складі українського клубу провів 125 поєдинків, у яких забив 49 голів.