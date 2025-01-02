Ексворотаря збірної Англії потрапив у лікарню через внутрішню кровотечу

Воротаря шотландського Рейнджерса Джека Батленда було госпіталізовано напередодні Нового року.

Про це повідомив сам футболіст в Instagram Stories.

"Я дуже ціную ваші повідомлення, але інформація має бути перевірена. Мене було госпіталізовано через внутрішню кровотечу в нозі, але лікарі змогли взяти ситуацію під контроль. Зараз давайте триматись разом та вболівати за Рейнджерс", – написав Батленд.

За свою кар'єру 31-річний голкіпер встиг пограти за Сток Сіті, Бірмінгем, Крістал Пелас та навіть з'їздити в оренду до Манчестер Юнайтед.

Окрім того, на рахунку Батленда 9 матчів у футболці збірній Англії, в яких він пропустив чотири голи.

З 2023 року Джек виступає за Рейнджерс, з яким вже виграв Кубок шотландської Ліги.

Зазначимо, що "Old Firm Derby" проти Селтіка відбудеться сьогодні о 17:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось про напад на колишнього футболіста Шальке, внаслідок якого у гравця діагностували перелом черепа.