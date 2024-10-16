Борнмут – Арсенал Лондон: де дивитися матч АПЛ

Борнмут, за який виступає Ілля Забарний, зустрінеться з лондонським Арсеналом Олександра Зінченка в межах 8 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться на домашній арені "вишень" "Віталіті Стедіум" суботу, 19 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

"Каноніри" наразі розташувалися на третій сходинці турнірної таблиці, відстаючи від лідера чемпіонату, Ліверпуля, на один заліковий пункт. Борнмут з 8 очками знаходиться на 13-й позиції в АПЛ.

Зазначимо, що центральний захисник збірної України Ілля Забарний відіграв усі матчі АПЛ за "вишень" у стартовому складі. Олександр Зінченко наразі відновлюється від пошкодження, у нинішньому сезоні він відіграв усього 79 хвилин у Прем'єр-лізі.