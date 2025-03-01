Потрібно грати до кінця: Дячук – про втрату очок у грі з Ворсклою

Захисник «Динамо» Максим Дячук поділився враженнями від поєдинку чемпіонату України проти полтавської «Ворскли» (1:1).

Цитує гравця пресслужба "біло-синіх".

"Епізод з асистом Буяльського? Я побачив, що у Віталіка є вільний простір за спинами суперників, і віддав туди передачу. Виявилася результативною.

Нічийний результат? Навіть не знаю, що сказати… Потрібно грати до кінця, до останньої хвилини. Однак не вийшло... Наше поле, ми грали в рідних стінах – мало би бути в плюс. Але вийшло так, як є…

Загалом, Ворскла – хороший суперник, у них хороший підбір гравців", – розповів Дячук.