Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Потрібно грати до кінця: Дячук – про втрату очок у грі з Ворсклою

Олександр Булава — 1 березня 2025, 12:23
Потрібно грати до кінця: Дячук – про втрату очок у грі з Ворсклою
Максим Дячук
ФК Динамо

Захисник «Динамо» Максим Дячук поділився враженнями від поєдинку чемпіонату України проти полтавської «Ворскли» (1:1).

Цитує гравця пресслужба "біло-синіх".

"Епізод з асистом Буяльського? Я побачив, що у Віталіка є вільний простір за спинами суперників, і віддав туди передачу. Виявилася результативною.

Нічийний результат? Навіть не знаю, що сказати… Потрібно грати до кінця, до останньої хвилини. Однак не вийшло... Наше поле, ми грали в рідних стінах – мало би бути в плюс. Але вийшло так, як є…

Загалом, Ворскла – хороший суперник, у них хороший підбір гравців", – розповів Дячук.

Динамо зберегло лідерство в турнірній таблиці з 47 очками в активі. Ворскла йде 13-ю з 17 балами.

Нагадаємо, у першому матчі ігрового дня Оболонь розписала мирову з Поліссям.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Максим Дячук Ворскла Полтава

Ворскла Полтава

Динамо не змогло переграти Ворсклу: огляд матчу УПЛ
Ворскла відібрала очки у Динамо в 19 турі УПЛ
Ворскла пропустила 1000-й гол у чемпіонатах України
КДК УАФ на два матчі відсторонив головного тренера Ворскли
Ворскла зіграє матч з Динамо у Києві

Останні новини