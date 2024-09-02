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Два гравці Реала травмувалися в матчі з Бетісом

Ігор Чернявський — 2 вересня, 16:57
Два гравці Реала травмувалися в матчі з Бетісом
Getty Images

Захисник Ферлан Менді та півзахисник Дані Себальйос зазнали травм у матчі 4 туру Ла Ліги проти Бетіса.

Пошкодження Себальйоса вже підтвердив офіційний сайт Реала, а про Менді повідомив Фабріціо Романо.

У Себальйоса діагностували розтягнення зв’язок гомілковостопного суглоба 3-го ступеня. Очікується, що він пропустить від 4 до 6 тижнів.

За інформацією Романо, Менді пошкодив праву гомілку. Його участь у вересневих матчах збірної Франції виключена — замість нього викличуть Люку Діня з Астон Вілли.

Попри кадрові втрати, Реал все ж переміг Бетіс завдяки дублю Мбаппе. Нагадаємо, нещодавно також вибув Джуд Беллінгем.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Себальйос Ферлан Менді

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