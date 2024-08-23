Ключовий гравець Реала отримав травму

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем отримав серйозну травму.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, футболіст отримав травму підошовного фасциїту правої ноги. Керівництво та медики клубу очікують, що Джуд повернеться до матчів за команду наприкінці вересня 2024 року.

Нагадаємо, напередодні на стадіоні "Народови" у Варшаві відбувся матч за Суперкубок УЄФА, який розіграли між собою переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи минулого сезону — іспанський Реал та італійська Аталанта.

"Вершкові" здобули впевнену перемогу, а Беллінгем став найкращим гравцем матчу. Зазначимо, що український голкіпер Андрій Лунін, який увесь матч провів на лаві запасних, виграв десятий трофей у складі мадридського клубу.