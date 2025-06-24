Два трилери в одну ніч: відеоогляд матчів Інтер Маямі – Палмейрас та Порту – Аль-Ахлі

У ніч з 23 на 24 червня відбулось два матчі у межах третього туру клубного чемпіонату світу, за підсумками якого фаворит групи А Порту залишив турнір.

Португальський колектив забив з Аль-Ахлі вісім м'ячів на двох, але не зміг зачепитись за перемогу та наздогнати Інтер Маямі.

Колектив з МЛС, своєю чергою, розписав результативну нічию з Палмейрасом, завдяки чому посів друге місце у квартеті та вийшов на ПСЖ в 1/8 фіналу.

Відеоогляд матчів Інтер Маямі – Палмейрас та Порту – Аль-Ахлі

Клубний чемпіонат світу

3 тур, 24 червня

Група A

Інтер Маямі – Палмейрас 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Альєнде, 16, 2:0 – Суарес, 65, 2:1 – Паулінью, 80, 2:2 – Маурісіо, 87

Порту – Аль-Ахлі 4:4 (1:2)

Голи: 0:1 – Абу Алі, 15, 1:1 – Мора, 23, 1:2 – Абу Алі, 45+2 (пен.), 2:2 – Вілліам Гомес, 50, 2:3 – Абу Алі, 51, 3:3 – Саму, 53, 3:4 – Бен Ромдхан, 64, 4:4 – Пепе, 89

Результат групового етапу для Інтера вже підсумував Хав'єр Маскерано, назвавши це досягнення "історичним".