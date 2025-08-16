Падіння продовжується: Олександрія програла третій матч поспіль в УПЛ

Металіст 1925 завдав третьої поразки Олександрії (4:1) в Українській Прем’єр-Лізі.

Першу хорошу гольову нагоду втратили господарі поля. В середині першого тайму Туаті пробив з гострого кута, але Варакута справився з його ударом. Металіст 1925 відповів ударом Менделли, однак тут вже Шевченко врятував свою команду.

Більше гостроти було у другому таймі. Гості вийшли вперед у рахунку. Спочатку Калюжний після розіграшу кутового забив своїй екскоманді. До гола Іван записав ще й асист на Рашицю, який подвоїв перевагу команди Младена Бартуловича.

Надію на камбек господарям подарував Жота: легіонер на 87 хвилині скоротив відставання Олександрії до мінімуму. Втім – не надовго.

На останній хвилині основного часу Гаджиєв розібрався із захисником суперника і не залишив шансів Микиті Шевченку. Через декілька хвилин Рамік оформив дубль ефектним ударом з-за меж штрафного майданчика.

У підсумку, 1:4 – третя поразка поспіль Олександрії у цьому чемпіонаті і перша перемога Металіста 1925 після повернення в УПЛ!

Чемпіонат України – УПЛ

3 тур, 16 серпня 2025

Олександрія – Металіст 1925 1:4 (0:0)

Голи: 0:1 – 48 Калюжний, 0:2 – 76 Рашиця, 1:2 – 87 Хусейн Жота, 1:3 – 90 Гаджиєв, 1:4 – 90+4 Гаджиєв

Олександрія: М. Шевченко, Скорко, Боль, Беїратче, Ндіка, Козак (66 Булеца), Шостак (66 Фернандо), Мишньов , Хуссейн (66 Жонатан), Кулаков (78 Амарал), Цара (71 Жота)

Металіст 1925: Варакута, Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк, Калітвінцев (80 Панченко), Калюжний, Литвиненко (89 Чурко), Антюх (89 Гаджиєв), Петер Манделла (60 Мба), Рашиця (80 Когут)

Попередження: 62 Шостак

У першому матчі третього туру УПЛ Оболонь перемогла Рух.

