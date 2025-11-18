Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Інтер і Мілан претендують на голкіпера Лідса

Олег Дідух — 18 листопада 2025, 13:08
Інтер і Мілан претендують на голкіпера Лідса
Ілан Мельє
Getty Images

Два італійські топклуби, Інтер і Мілан, претендують на голкіпера Лідса Ілана Мельє.

Про це повідомляє Tuttosport.

Контракт Мельє з Лідсом діє до літа 2026 року та, найімовірніше, не буде продовжений. Тому англійський клуб хоче продати 25-річного воротаря вже у січні наступного року за зниженою ціною.

Контракти основних воротарів Інтера та Мілана, Яна Зоммера та Майка Меньяна відповідно, також діють до літа 2026 року. Меньян не хоче продовжувати угоду з Міланом, а Інтер сумнівається у доцільності продовження співпраці з Зоммером через його вік – у грудні швейцарцеві виповниться 37 років.

Саме тому обидва міланські клуби наразі активно моніторять ринок у пошуках нових воротарів. Мельє розглядається як один із варіантів, тим більше, що у обох клубів хороші стосунки з агентом француза, Піні Захаві. Трансферна вартість Мельє у наразі оцінюється в 14 мільйонів євро.

Лідс Мілан Інтер Мілан

Інтер Мілан

Ніщо не триває вічно: Шевченко відреагував на рішення Мілана та Інтера знести легендарний "Сан-Сіро"
Один із лідерів Інтера став жертвою крадіжки
Мілан та Інтер викупили у міста стадіон "Сан-Сіро": його планують знести та побудувати сучасну арену
Sky Sport Italia звільнив двох працівників за святкування голу Інтера
Інтер спробує підписати Геї в січні

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік