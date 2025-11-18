Два італійські топклуби, Інтер і Мілан, претендують на голкіпера Лідса Ілана Мельє.

Про це повідомляє Tuttosport.

Контракт Мельє з Лідсом діє до літа 2026 року та, найімовірніше, не буде продовжений. Тому англійський клуб хоче продати 25-річного воротаря вже у січні наступного року за зниженою ціною.

Контракти основних воротарів Інтера та Мілана, Яна Зоммера та Майка Меньяна відповідно, також діють до літа 2026 року. Меньян не хоче продовжувати угоду з Міланом, а Інтер сумнівається у доцільності продовження співпраці з Зоммером через його вік – у грудні швейцарцеві виповниться 37 років.

Саме тому обидва міланські клуби наразі активно моніторять ринок у пошуках нових воротарів. Мельє розглядається як один із варіантів, тим більше, що у обох клубів хороші стосунки з агентом француза, Піні Захаві. Трансферна вартість Мельє у наразі оцінюється в 14 мільйонів євро.