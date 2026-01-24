Акцент на фізичній підготовці, – Бондар розповів про особливості зимових зборів у Шахтарі

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар висловився про перебіг зимових зборів у Туреччині.

Слова футболіста наводить пресслужба "гірників".

"Рухаємося за тим графіком, який нам дає тренерський штаб. Ці збори проходять важко, але ми все це влітку вже відчували. Буває по три тренування, рано встаємо, дуже багато бігової роботи, але також чимало працюємо з мʼячами. Зараз акцент переважно на фізичній підготовці.

Звісно, важко, але я думаю, що медичний штаб нас дуже добре відновлює: завжди з нами, допомагає масажами, процедурами та загалом усіма методами, які дозволяють швидко відновлюватися, бути завжди в гарній формі й виходити на кожне тренування готовими", – розповів Бондар.

Також центрбек поділився вимогами Арди Турана від футболістів на тренуваннях.

"Бути сфокусованим на 100 відсотків, викладатися на 100 відсотків і робити на футбольному полі та за його межами все так, щоб це давало користь тобі, твоєму організму, і надалі працювати, аби стати кращою версією себе", – додав футболіст.

Цього сезону Бондар зіграв 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи, віддав одну результативну передачу та отримав чотири жовті картки.

Першу частину сезону "гірники" завершили на другому місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 35 очок. Лідеру чемпіонату ЛНЗ донеччани поступаються лише за особистими зустрічами.

Раніше повідомлялось, що колишній лідер Шахтаря підписав контракт з аутсайдером чемпіонату Греції.