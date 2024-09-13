Дружина Луніна: Дякую Реалу, що ми почуваємося як вдома

Дружина голкіпера Реала Мадрид Андрія Луніна, Анастасія Луніна, прокоментувала новий контракт чоловіка з мадридським клубом та подякувала Реалу за те, що вони почуваються як вдома.

Про це вона написала у своєму Instagram-акаунті.

"Я дуже тобою пишаюся. Ти рухаєшся до своєї мети. Ми завжди поруч і тебе підтримаємо. Дякую Реалу, що ми почуваємося як вдома і всім фанатам за підтримку", — зазначила Луніна.

Нагадаємо, нещодавно Лунін та "вершкові" підписали новий контракт, який буде діяти до 2030 року. Попередня угода між сторонами закінчувалася влітку наступного року, але футболіст вирішив продовжити контракт. Фінансові деталі не розголошуються.

За інформацією ЗМІ, в угоді буде прописана клаусула, яка становитиме 35 млн євро. Зацікавлені клуби зможуть її активувати влітку 2025 року.