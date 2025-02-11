Мій чоловік, моя опора: дружина Луніна мило привітала Андрія з 26-річчям

Сьогодні, 11 лютого, голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін святкує своє 26-річчя.

Дружина футболіста вирішила першою привітати коханого, зробивши милий пост у соціальних мережах.

"Мій чоловік, моя опора, моя стіна, моє життя. Я хочу привітати тебе з днем ​​народження! Хочеться цього дня побажати тобі, щоб усі твої мрії виконувались, щоб твій день починався з посмішки, щоб твої рідні та близькі були завжди поряд і підтримували тебе. Залишайся завжди таким же унікальним, добрим, ніжним, чуйним, дбайливим, веселим, радісним та щасливим. Я можу продовжувати цей список нескінченно. Дякую, що ти є на цьому світі! З днем ​​народження!" – написала Анастасія.

Нагадаємо, цього сезону Андрій провів вісім матчів за мадридський клуб у всіх турнірах, пропустив 10 м'ячів і тричі відіграв "на нуль".

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Раніше повідомлялося, що Реал розгляне продаж українського голкіпера Андрія Луніна тільки в тому випадку, якщо гравець сам про це попросить і за нього будут готові заплатити солідну суму.

Український воротар увійшов до сфери інтересів низки команд із Саудівської Аравії. Контракт футболіста з "вершковими" дійсний до літа 2030 року.