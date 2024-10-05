Дружина хавбека Шахтаря похизувалася сексуальними фото у соцмережах

Ганна Зубкова знову порадувала своїй підписників у соцмережах пікантними фото.

Дружина вінгера Шахтаря та збірної України опублікувала доволі відвертий сет з фотографій, на якому 30-річна жінка стоїть у різних позах у чорному вбранні.

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Instagram

Нагадаємо, цього літа Олександр Зубков та його дружина стали "зірками" у соцмережах після зради футболіста. Кохана гравця показала докази в Інтернеті, проте пара все ще разом.

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Цього сезону на рахунку 28-річного хавбека два голи та одна результативна передача у чотирьох матчах УПЛ.