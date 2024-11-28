Скандал позаду? Дружина лідера Шахтаря розкрила правду про їхні стосунки

Дружина вінгера Шахтаря Олександра Зубкова розкрила у соцмережах всю правду про їхнє спільне життя.

Ганна відповіла на питання підписника на тему того, чи вільна вона зараз для стосунків.

"Одружена. Кохаю чоловіка", – написала кохана футболіста.

Нагадаємо, цього літа стався гучний скандал навколо пари через зраду Олександра, про яку всі фанати дізналися із соціальних мереж.

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Вчора, 27 листопада, Зубков грав за Шахтар у матчі Ліги чемпіонів проти ПСВ (2:3). Вінгер відзначився голом, а Ганна показала у соцмережах, як вона з донькою вболіває за "гірників".

Цього сезону на рахунку 28-річного українця 5 голів та 3 асисти в 10 матчах УПЛ.