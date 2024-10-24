"Якісне м'яско": дружина Кравця опублікувала спекотні фото з пляжу

Анна Кравець, дружина радника президента Динамо Артема Кравця, похизувалася своєю фантастичною фігурою.

Подруги красуні накидали під постом "вогників" та інших емодзі, які виражають захоплення формами Анни. Але найдотепніший коментар лишила дружина Максима Третьякова: "Якісне м'яско". Також повз таке пікантне фото не змогла пройти відома телеведуча Леся Нікітюк.

Артем познайомився з Анною ще у 2008 році. У 2010-му пара одружилася, а через десять років Кравці несподівано оголосили про розлучення, але згодом вирішили відновити шлюб. Вони виховують 7-річних близнюків Івана та Владислава.

Нагадаємо, нещодавно в українському футболі стало на одну пару більше – Костянтин Вівчаренко зробив пропозицію своїй дівчині Альяні Шекерлі.