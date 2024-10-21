Вівчаренко зробив пропозицію коханій: брюнетка з шикарною фігурою

Днями в житті захисника Динамо Костянтина Вівчаренка сталася надважлива подія – він зробив пропозицію своїй коханій Альяні Шекерлі. Дівчина відповіла згодою, тож невдовзі в українському футболі стане на одну пару більше.

Костянтин підійшов до справи максимально серйозно – організував видовищну локацію, яка ідеально підходить для освідчення – море квітів, жива музика та приємне освітлення.

Обраниця Вівчаренка – справжня красуня. Альяна регулярно веде свій Instagram, тому пропонуємо вам ознайомитися з підбіркою її найкращих фото.

Також зазначимо, схоже, що до 2021 року Шекерлі проживала на території окупованої Автономної республіки Крим. Про це свідчать деякі світлини з її профілю, під кими стоїть геолокація Сімфеорополь.