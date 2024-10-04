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Друга осічка поспіль: Марсель втратив очки в матчі з двома вилученнями

Ігор Чернявський — 4 жовтня, 23:57
Друга осічка поспіль: Марсель втратив очки в матчі з двома вилученнями

Марсель зіграв унічию з Анже в 7 турі французької Ліги 1.

Матч завершився з рахунком 1:1. В середині першого тайму команди отримали по червоній картці, а по перерві обмінялися голами.

У складі Марселя дві жовті за три хвилини примудрився заробити Ніл Мопе – ексгравець Евертона, Брентфорда та Брайтона.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
 7 тур, 4 жовтня

Марсель – Анже 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – Роу, 1:1 – Ель-Мелалі 54

Вилучення: Мопе 30 – Роа-Лісоа 26

Зазначимо, що Марсель, який виграв 4 з 6 матчів на старті сезону, втратив очки вже у другому турі поспіль. Минулого тижня команда Роберто Де Дзербі несподівано поступилася Страсбуру. В разі перемог ПСЖ та Монако провансальці ризикують відстати від лідерів на 5 очок.

Анже Чемпіонат Франції, Ліга 1 Марсель

Анже

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