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Гірник-Спорт здолав дубль Ворскли у 9 турі Другої ліги

Андрій Яросименко — 7 жовтня, 15:15
Гірник-Спорт здолав дубль Ворскли у 9 турі Другої ліги

Сьогодні, 7 жовтня, відбувся матч чемпіонату Другої ліги України з футболу.

Гірник-Спорт переграв дубль полтавської Ворскли, обидва голи колектив з Горішніх Плавнів забив у першому таймі, а єдиний гол полтавців оформив Дмитро Черниш, реалізувавши пенальті на 49 хвилині.

Чемпіонат України – Друга ліга
9 тур, 7 жовтня

Ворскла 2 – Гірник-Спорт 1:2 – (0:2)

Голи: 0:1 – 26 Страшкевич, 0:2 – 40 Студенко, 1:2 – 49 Черниш (пен).

Наразі одноосібним лідером Другої ліги у групі B є дубль Колоса, у якого 22 бали після 8 поєдинків. У групі A лідирує друга команда Полісся, яка має 19 балів після 9 турів.

Нагадаємо, напередодні Колос 2 мінімально переміг Чернігів, Олександрія 2 розгромила Чайку, забивши 4 м'ячі без відповіді, Рух 2 та Куликів розписали мирову, а Ужгород здолав Вільхівці.

Гірник Спорт Чемпіонат України, Друга ліга Ворскла-2

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