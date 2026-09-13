Брацлав обіграв Діназ, Атлет втратив перемогу над Карбоном у 6-му турі Другої ліги
У неділю, 13 вересня, низкою матчів продовжилася програма 6 туру Другої Ліги України з футболу сезону-2026/27.
Так, у групі А Брацлав вдома впевнено переміг Діназ.
Водночас у групі Б Полтава-2 на виїзді з мінімальним рахунком поступилася Авангарду, а Атлет та Карбон зіграли результативную нічию.
А от поєдинок Тростянець – Металург знову було перенесено через тривалу повітряну тривогу.
Чемпіонат України – Друга ліга
6-й тур, 13 вересня
Група А
Брацлав – Діназ 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 73 П'ятов, 2:0 – 83 Федосов
Група Б
Авангард – Полтава-2 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 21 Череватенко
Атлет – Карбон 2:2 (2:2)
Голи: 1:0 – 8 Пресіч, 2:0 – 10 Юшко, 2:1 – 30 Тенжицький, 2:2 – 45 Білоус (аг)
Напередодні Поділля переграло Скалу-1991, а Дністер здобув перемогу над Вільхівцями в 6-му турі.