ФК Куликів-Білка з голом Хомченовського розгромив Лісне у 10-му турі Другої ліги

У суботу, 4 жовтня, чотирма матчами продовжився 10-й тур Другої ліги України сезону-2025/26.

Так, у перших зустрічах ігрового дня Тростянець зіграв унічию з Ребелом, ФК Куликів-Білка розгромив Лісне, а Діназ розійшовся миром з Пенуелом.

Закриватиме програму дня поєдинок Ужгорода з Буковиною-2.

Чемпіонат України – Друга ліга

10 тур, 4 жовтня

Група А

Куликів-Білка – Лісне 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 21 Патуляк, 2:0 – 31 Савошко, 3:0 – 90+2 Хомченовський

Ужгород – Буковина

Група В

Тростянець – Ребел 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 46 Петровський, 1:1 – 50 Замуренко

Діназ – Пенуел 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 13 Рудницький, 1:1 – 30 Байрук, 2:1 – 78 Рудницький, 2:2 – 89 Полтавець

Нагадаємо, тур стартував у п'ятницю, 3 жовтня, з результатами можна ознайомитися ТУТ.