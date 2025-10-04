ФК Куликів-Білка з голом Хомченовського розгромив Лісне у 10-му турі Другої ліги
У суботу, 4 жовтня, чотирма матчами продовжився 10-й тур Другої ліги України сезону-2025/26.
Так, у перших зустрічах ігрового дня Тростянець зіграв унічию з Ребелом, ФК Куликів-Білка розгромив Лісне, а Діназ розійшовся миром з Пенуелом.
Закриватиме програму дня поєдинок Ужгорода з Буковиною-2.
Чемпіонат України – Друга ліга
10 тур, 4 жовтня
Група А
Куликів-Білка – Лісне 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 21 Патуляк, 2:0 – 31 Савошко, 3:0 – 90+2 Хомченовський
Ужгород – Буковина
Група В
Тростянець – Ребел 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 46 Петровський, 1:1 – 50 Замуренко
Діназ – Пенуел 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 – 13 Рудницький, 1:1 – 30 Байрук, 2:1 – 78 Рудницький, 2:2 – 89 Полтавець
Нагадаємо, тур стартував у п'ятницю, 3 жовтня, з результатами можна ознайомитися ТУТ.