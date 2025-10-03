Полісся-2 переграло Реал Фарму, Атлет розгромив Скалу 1911 у 10-му турі Другої ліги

У п'ятницю, 3 жовтня, чотирма матчами стартував 10-й тур Другої ліги України з футболу сезону-2025/26.

Так, у групі Полісся-2 переграло Реал Фарму, Атлет розгромив Скалу 1911, а Нива-Тернопіль-2 поступилася Вільхівцям.

Також відбулася одна зустріч в групі В, де Чайка "перестріляла" Гірник-Спорт.

Чемпіонат України – Друга ліга

10 тур, 3 жовтня

Група А

Полісся-2 – Реал Фарма 4:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 2 Іванов, 1:1 – 58 Фабер, 2:1 – 75 Микитюк, 3:1 – 79 Микитюк, 3:2 – 84 Фабер, 4:2 – 87 Романчук (пен)

Атлет Київ – Скала 1911 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 33 Бабич, 2:0 – 62 Кляцький, 3:0 – 66 Гаркавенко (аг)

Нива Тернопіль-2 – Вільхівці 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 34 Шостак, 0:2 – 50 Глагола

Нереалізований пенальті: 8 – Бідзінський (Нива-Тернопіль-2)

Група В

Чайка – Гірник-Спорт 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Васильченко, 1:1 – 55 Головко, 1:2 – 67 Чуквуемека (пен), 2:2 – 71 Баранов (пен), 3:2 – 74 Вечурко

З результатами 9-го туру можна ознайомитися ТУТ.