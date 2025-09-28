Чайка переграла Ребел, Нива здолала Вільхівці у 10-му турі Другої ліги

У неділю, 28 вересня, відбулася низка матчів 10 туру Другої ліги України сезону-2025/26.

Так, Гірник-Спорт програв Діназу, Чайка переграла Ребел, друга команда Олександрії програла дублерам Колоса, вінницька Нива перемогла Вільхівці, а Скала 1911 поступилася ФК Куліків-Білка.

Чемпіонат України – Друга ліга

10 тур, 28 вересня

Гірник-Спорт – Діназ 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 88 Бобіта

Ребел – Чайка 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 28 Овчарук

Олександрія-2 – Колос-2 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 90+3 Недоля

Вільхівці – Нива Вінниця 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 11 Погорілий, 1:1 – 16 Шестаков, 1:2 – 34 Лотоцький

Скала 1911 – Куликів-Білка 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 27 Шарабура, 0:2 – 90+2 Ничипоренко (пен)

З результатами 9-го туру можна ознайомитися ТУТ.