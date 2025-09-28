Чайка переграла Ребел, Нива здолала Вільхівці у 10-му турі Другої ліги
У неділю, 28 вересня, відбулася низка матчів 10 туру Другої ліги України сезону-2025/26.
Так, Гірник-Спорт програв Діназу, Чайка переграла Ребел, друга команда Олександрії програла дублерам Колоса, вінницька Нива перемогла Вільхівці, а Скала 1911 поступилася ФК Куліків-Білка.
Чемпіонат України – Друга ліга
10 тур, 28 вересня
Гірник-Спорт – Діназ 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 88 Бобіта
Ребел – Чайка 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 28 Овчарук
Олександрія-2 – Колос-2 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 90+3 Недоля
Вільхівці – Нива Вінниця 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 – 11 Погорілий, 1:1 – 16 Шестаков, 1:2 – 34 Лотоцький
Скала 1911 – Куликів-Білка 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 27 Шарабура, 0:2 – 90+2 Ничипоренко (пен)
З результатами 9-го туру можна ознайомитися ТУТ.