Дубль Колоса впевнено здолав другу команду Ворскли у 6 турі Другої ліги

Сьогодні, 16 вересня, відбувся матч між другими командами ковалівського Колоса та полтавської Ворскли, в межах 6 туру чемпіонату Другої ліги сезону-2024/25.

Впевнену перемогу здобув Колос 2. Колектив переміг "біло-зелених" з рахунком 2:0. Голами за команду відзначився В'ячеслав Турчанов, який на 20 хвилині відкрив рахунок, а Владислав Любко на 88 хвилині поставив крапку у протистоянні.

Чемпіонат України – Друга ліга

6 тур, 16 вересня

Колос 2 – Ворскла 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Турчанов, 2:0 - 88 Любко.

Зазначимо, наразі Колос 2 посідає перше місце у турнірній таблиці чемпіонату, маючи в активі 13 очок після серії з чотирьох перемог.

Нагадаємо, напередодні Ужгород переграв Реал-Фарму, а Чайка переграла вінницьку Ниву.