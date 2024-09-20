Локомотив вирвав перемогу над Металістом 1925 у 7 турі Другої ліги

Сьогодні, 20 вересня, відбувся матч 7 туру чемпіонату Другої ліги сезоні-2024/25 між Металістом 1925 та київським Локомотивом.

Перемогу здобули кияни. У матчі вони першими відкрили рахунок, та тричі виходили вперед. Харків'яни намагалися наздогнати суперників, і у другому таймі, за рахунку 1:2 їм допоміг автогол Тимура Титаренка, але "червоно-зелені змогли здобути перемогу.

Чемпіонат України – Друга ліга

7 тур, 20 вересня

Локомотив Київ – Металіст 1925 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 7 Західний, 1:1 – 11 Белицький, 2:1 – 38 Кобак, 2:2 – 53 Титаренко (автогол), 3:2 – 61 Богдан.

Нагадаємо, напередодні Ужгород переграв Реал-Фарму, Чайка переграла вінницьку Ниву, а Дубль Колоса впевнено здолав другу команду Ворскли.