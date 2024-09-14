Ужгород переграв Реал-Фарму, Гірник-Спорт дотиснув Локомотив у 6 турі Другої ліги
Сьогодні, 14 вересня, відбулось 6 матчів у межах 6 туру Другої ліги України сезону-2024/25.
Реал-Фарма – Ужгород 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 26 Богомаз
Гірник-Спорт – Локомотив Київ 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 90+4 Козловський
Металіст 1925-2 – Олександрія-2 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 34 Погорілий, 0:2 – 64 Плакса, 1:2 – 71 Обіная
Чайка – Нива Вінниця 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 44 Гуськов, 1:1 – 52 Загорулько, 2:1 – 61 Савчук
Нива Тернопіль-2 – Куликів 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 26 Михайлів (автогол)
Пробій Городенка – Рух-2 2:3 (0:1)
Голи: 0:1 – 43 Квас, 1:1 - 49 Орінчак, 1:2 – 56 Кітела, 2:2 – 77 Сондей, 2:3 - 81 Юрійович
Нагадаємо, напередодні у Другій лізі відбулося два матчі. Лідер Групи B Чернігів розписав нульову нічию Тростянцем, а Ревера 1908 мінімально перемогла дубль Полісся.