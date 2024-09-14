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Ужгород переграв Реал-Фарму, Гірник-Спорт дотиснув Локомотив у 6 турі Другої ліги

Олександр Булава — 14 вересня, 18:15
Ужгород переграв Реал-Фарму, Гірник-Спорт дотиснув Локомотив у 6 турі Другої ліги

Сьогодні, 14 вересня, відбулось 6 матчів у межах 6 туру Другої ліги України сезону-2024/25.

Чемпіонат України – Друга ліга
6 тур, 13 вересня

Реал-Фарма Ужгород 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 26 Богомаз

Гірник-Спорт Локомотив Київ 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 90+4 Козловський

Металіст 1925-2 Олександрія-2 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 34 Погорілий, 0:2 64 Плакса, 1:2 71 Обіная

Чайка Нива Вінниця 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 44 Гуськов, 1:1 52 Загорулько, 2:1 61 Савчук

Нива Тернопіль-2 Куликів 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 26 Михайлів (автогол)

Пробій Городенка Рух-2 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 43 Квас, 1:1 - 49 Орінчак, 1:2 – 56 Кітела, 2:2 – 77 Сондей, 2:3 - 81 Юрійович

Нагадаємо, напередодні у Другій лізі відбулося два матчі. Лідер Групи B Чернігів розписав нульову нічию Тростянцем, а Ревера 1908 мінімально перемогла дубль Полісся.

Чемпіонат України, Друга ліга

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