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Тростянець здолав Ниву, Чернігів переграв дубль Металіста 1925 у 10 турі Другої ліги

Андрій Яросименко — 12 жовтня, 15:30
Тростянець здолав Ниву, Чернігів переграв дубль Металіста 1925 у 10 турі Другої ліги

Сьогодні, 12 жовтня, відбулися матчі чемпіонату Другої ліги України з футболу.

Зокрема, Тростянець здолав вінницьку Ниву, Чернігів переграв Металіст 1925 2, а дубль Ярослава Базаєв приніс другій команді Олександрії перемогу над Гірник-Спортом.

Чемпіонат України – Друга ліга
10 тур, 12 жовтня

Тростянець – Нива В 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Сліпухін, 2:0 – 14 Тишинінов, 2:1 – 76 Рябий.

Металіст 1925 2 – Чернігів 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 18 Романченко (пен), 0:2 – 51 Сердюк.

Олександрія 2 – Гірник-Спорт 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 6 Базаєв, 1:1 – 16 Студенко, 2:1 – 45+1 Базаєв.

Наразі одноосібним лідером Другої ліги у групі B є дубль Колоса, у якого 22 бали після 8 поєдинків. У групі A лідирує друга команда Полісся, яка має 20 балів після 9 турів.

Нагадаємо, напередодні Колос 2 мінімально переміг Чернігів, Олександрія 2 розгромила Чайку, забивши 4 м'ячі без відповіді, Рух 2 та Куликів розписали мирову, а Ужгород здолав Вільхівці.
Гірник Спорт Чемпіонат України, Друга ліга Чернігів Металіст 1925-2 Олександрія-2 Колос-2

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