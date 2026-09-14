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Рух програв Ниві Тернопіль-2 у заключному матчі 6-го туру Другої ліги

Олексій Мурзак — 14 вересня 2026, 17:48
Рух програв Ниві Тернопіль-2 у заключному матчі 6-го туру Другої ліги

У понеділок, 14 вересня, відбувся заключний матч 6-го туру Другої ліги України сезону-2026/27, у якому Рух на виїзді поступився Ниві Тернопіль-2.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Єдиний і переможний гол у середині другого тайму забив Владислав Романюк.

Чемпіонат України – Друга ліга
6-й тур, 14 вересня
Група А

Нива Тернопіль-2 –Рух 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 69 Романюк

Напередодні Брацлав обіграв Діназ, а Карбон вирвав нічию у Атлета.

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