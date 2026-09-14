Рух програв Ниві Тернопіль-2 у заключному матчі 6-го туру Другої ліги

У понеділок, 14 вересня, відбувся заключний матч 6-го туру Другої ліги України сезону-2026/27, у якому Рух на виїзді поступився Ниві Тернопіль-2.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Єдиний і переможний гол у середині другого тайму забив Владислав Романюк.

Чемпіонат України – Друга ліга

6-й тур, 14 вересня

Група А

Нива Тернопіль-2 –Рух 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 69 Романюк

Напередодні Брацлав обіграв Діназ, а Карбон вирвав нічию у Атлета.