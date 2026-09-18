Карбон відігрався з 0:2 та врятував матч проти Олександрії-2 у 7 турі Другої ліги

У п'ятницю, 18 вересня, відбувся стартовий матч 7 туру Другої ліги, у якому Карбон розписав нічию з другою командою Олександрії.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

Головним героєм Олександрії-2 до перерви став Алі Халілов. На 39-й хвилині він відкрив рахунок після розіграшу стандартного положення, а вже через три хвилини оформив дубль, реалізувавши вихід на ворота Богдана Шухмана.

На початку другого тайму Карбон отримав чудову можливість повернутися у гру. На 49-й хвилині Вадим Чорний виконував пенальті, однак поцілив у стійку. Згодом матч також переривався через повітряну тривогу.

Після відновлення зустрічі господарі продовжили тиснути та на 74-й хвилині заробили ще один 11-метровий. Цього разу до позначки підійшов капітан Максим Авер'янов і скоротив відставання – 1:2.

Карбон продовжив атакувати і врятувався вже у компенсований час. На 90+2-й хвилині після подачі зі стандарту Сергій Чеберяк виграв верхову боротьбу та головою переправив м'яч у ворота – 2:2.

Таким чином, Карбон продовжив свою безпрограшну серію у Другій лізі до п'яти матчів. Перед грою черкаська команда не програвала чотири поєдинки поспіль.

Чемпіонат України – Друга ліга

7-й тур, 18 вересня

Група Б

Карбон – Олександрія-2 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 39 Халілов, 0:2 – 42 Халілов, 1:2 – 74 Авер'янов (пен.), 2:2 – 90+2 Чеберяк.

Нереалізований пенальті: 49 – Чорний (Карбон)

Нагадаємо, у заключному матчі 6-го туру Рух програв тернопільській Ниві-2.