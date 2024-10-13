Ревера 1908 втратила перемогу над Реал-Фармою у 10 турі Другої ліги
Сьогодні, 13 жовтня, відбувся матч чемпіонату Другої ліги України з футболу.
У поєдинку зійшлися Ревера 1908 та Реал-Фарма. Першими гол забили господарі зустрічі, наприкінці першого тайму Дмитро Шостак успішно пробив по воротах. Колектив з Івано-Франківська втратив перемогу на 67 хвилині, коли Андрій Меленчук врятував "фармацевтів" від поразки.
Ревера 1908 – Реал-Фарма 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 45 Шостак, 1:1 – 67 Меленчук.
Зазначимо, що сьогодні відбудеться ще два матчі Другої ліги:
- Колос 2 – Чайка
- Вільхівці – Пробій Городенка
Наразі одноосібним лідером Другої ліги у групі B є дубль Колоса, у якого 22 бали після 8 поєдинків. У групі A лідирує друга команда Руха, яка має 20 балів після 9 турів.
Нагадаємо, напередодні Тростянець здолав вінницьку Ниву, Чернігів переграв Металіст 1925 2, дубль Ярослава Базаєва приніс другій команді Олександрії перемогу над Гірник-Спортом.