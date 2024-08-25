Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Довбик вийде у старті Роми в першому домашньому матчі

Ігор Чернявський — 25 серпня, 20:53
Довбик вийде у старті Роми в першому домашньому матчі
Getty Images

Артем Довбик потрапив у стартовий склад Роми на домашній матч 2 туру Серії А проти Емполі.

Для українського форварда це буде перша офіційна гра на Стадіо Олімпіко.

Нагадаємо, в дебютному поєдинку за Рому Артем провів на полі 90 хвилин проти Кальярі — перед компенсованим часом його поміняв Теммі Абрагам. Довбик запам’ятався ударом головою в стійку та потужним пострілом з-за меж штрафного, але зустріч завершилася з рахунком 0:0.

Також варто відзначити, що сьогодні проти Емполі з перших хвилин зіграє Пауло Дібала, який нещодавно міг покинути команду, але вирішив відмовитися від спокусливої пропозиції з Саудівської Аравії на користь продовження виступів за Рому.

Емполі Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

Емполі

Рома Довбика прийматиме Емполі, Торіно зіграє проти Аталанти в 2 турі Серії А
Успіхи Довбика в Ромі та провал Наполі: суперкомп'ютер назвав фаворитів Серії А
Дженоа Малиновського зіграє з Інтером, Мілан прийме Торіно у першому турі Серії А
Новим тренером Емполі став винуватець найбільшого скандалу Серії А в минулому сезоні
Переможний шедевр Коваленка у ворота Наполі визнали найкращим голом Емполі в сезоні-2023/24

Останні новини