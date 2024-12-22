Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Довбик відзначився голом та асистом за Рому в матчі проти Парми

Олексій Мурзак — 22 грудня 2024, 15:30
Довбик відзначився голом та асистом за Рому в матчі проти Парми
Getty Images

Український форвард Роми Артем Довбик відзначився забитим голом у матчі 17 туру Серії А проти Парми.

Нападник збірної України забив на 83-й хвилині зустрічі, зробивши рахунок 5:0. "Вовки" провели атаку лівим флангом, після чого Пауло Дибала виконав навіс у карний на Довбика, голкіпер Парми у цьому епізоді "нарубав дров" та викинувся повз м'яч, який у підсумку від дотику Артема закотився у сітку воріт.

Варто зазначити, що окрім голу Довбик раніше також відзначився асистом, після якого забив Дибала зробив рахунок 3:0.

Таким чином, в активі українського форварда вже 9 голів та 2 асисти за Рому у всіх турнірах.

Пауло Дибала Парма Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

Пауло Дибала

Раньєрі відреагував на можливий відхід лідера Роми
Ікарді намагається переконати Дибалу перейти в Галатасарай
Рома Довбика може лишитись без лідера: Дибала близький до переходу в турецький клуб
Динамо – Рома: зупинити Довбика
Клуб прихильника фашизму, грандіозні плани та Довбик як перший українець: все про Рому – суперника Динамо

Останні новини