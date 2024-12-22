Довбик відзначився голом та асистом за Рому в матчі проти Парми

Український форвард Роми Артем Довбик відзначився забитим голом у матчі 17 туру Серії А проти Парми.

Нападник збірної України забив на 83-й хвилині зустрічі, зробивши рахунок 5:0. "Вовки" провели атаку лівим флангом, після чого Пауло Дибала виконав навіс у карний на Довбика, голкіпер Парми у цьому епізоді "нарубав дров" та викинувся повз м'яч, який у підсумку від дотику Артема закотився у сітку воріт.

Варто зазначити, що окрім голу Довбик раніше також відзначився асистом, після якого забив Дибала зробив рахунок 3:0.

Таким чином, в активі українського форварда вже 9 голів та 2 асисти за Рому у всіх турнірах.