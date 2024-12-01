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Раньєрі: Нам потрібно забезпечити Довбика м'ячами, а ми йому не допомагаємо

Руслан Травкін — 1 грудня 2024, 13:42
Раньєрі: Нам потрібно забезпечити Довбика м'ячами, а ми йому не допомагаємо
Артем Довбик
Getty images

Наставник Роми Клаудіо Раньєрі вважає, що команді треба більше грати на Артема Довбика.

Його слова цитує Ilmessaggero.it.

"Довбик наш форвард, бомбардир, і тому його потрібно якомога краще підтримувати командними діями. Ми недостатньо допомагаємо йому реалізувати свої якості.

Нам необхідно поліпшити проходження м’яча і створювати для Довбика якомога більше гольових можливостей, інакше він буде марний. Я поговорив із командою на цю тему і показав кілька відео, щоб наочно продемонструвати, як ми повинні діяти в плані гри на Довбика", – сказав Раньєрі.

У нинішньому сезоні Артем зіграв 17 матчів за "вовків" на клубному рівні у всіх турнірах, в яких забив 6 м'ячів та зробив одну результативну передачу.

У межах 14 туру Серії А "вовки" прийматимуть Аталанту. Напередодні гри Аталанта знаходиться на другій сходинці турнірної таблиці, поступаючись лише Наполі з різницею в одне очко.

Рома після невдалого старту сезону розташувалася на 13 позиції, маючи в активі 13 очок. Наразі в підопічних Клаудіо Раньєрі 3 поспіль поразки в чемпіонаті Італії.

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