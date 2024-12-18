Довбик вийде у старті Роми на матч проти Сампдорії

Український форвард Роми Артем Довбик вийде у стартовому складі на матч 1/8 фіналу Кубку Італії проти представника Серії В – Сампдорії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Матч Рома – Сампдорія відбудеться у сьогодні, 18 грудня, на Стадіо Олімпіко. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, українець потрапив у старт вперше за останні 3 гри. У матчах Ліги Європи проти Браги (3:0) та у поєдинку 16-го туру Серії А проти Комо (0:2) нападник збірної України виходив на поле на заміну одразу ж після перерви.

Нещодавно головний тренер "римських вовків" Клаудіо Раньєрі заявив, що Довбик не готовий на всі 100%, йому потрібно повернутись у хорошу фізичну форму.