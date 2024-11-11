Ми з Жироною його заслужили: Довбик – про Трофей Пічічі
Форвард Роми та збірної України Артем Довбик висловив вдячність Жироні та своїм партнерам за можливість здобути Трофей Пічічі.
Цитує нападника Marca.
"Перш за все, я хотів би подякувати хлопцям з Marca. Вони доставили мені цей трофей.
Я хотів би подякувати Жироні за цю можливість показати себе в Ла Лізі. Також дякую моїм колишнім партнерам по команді. Це не мій трофей, це наш трофей. Я думаю, ми його заслужили", – заявив Довбик.
Нагадаємо, у сезоні-2024/24 Довбик відзначився 24 голами у 36 матчах чемпіонату Іспанії за Жирону, випередивши у бомбардирській гонці Ла Ліги на один м’яч норвежця Александера Сьорлота. Влітку 2024 року 27-річний українець перейшов у Рому за 30,5 млн євро.
Напередодні римський клуб оголосив про звільнення головного тренера команди Івана Юрича.