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Участь Довбика у матчі Серії А проти Інтера знаходиться під сумнівом

Андрій Яросименко — 18 жовтня, 13:03
Участь Довбика у матчі Серії А проти Інтера знаходиться під сумнівом
Артем Довбик
Getty images

Український нападник італійської Роми може пропустити матч команди проти Інтера у 8 турі Серії А.

Про це повідомляє Pazzi di Fanta.

За інформацією джерела, оскільки українець повернувся після міжнародної паузи на матчі збірних із травмою, його участь у наступному матчі клубу знаходиться під питанням. Зазначається, що медичний персонал Роми працює над тим, щоб Довбик відновився якомога швидше і допоміг команді у майбутніх поєдинках.

Зауважимо, матч проти чинного чемпіона Італії підопічні Івана Юрича проведуть у неділю, 20 жовтня. Початок – о 21:45 за київським часом.

Наразі в активі Довбика 4 голи та 1 асист у 8 матчах за Рому. У сезоні-2023/24 українець грав у складі Жирони, з якою вийшов у Лігу чемпіонів, забивши 25 голів та віддавши 10 асистів за 41 матч.

Цей показник гольових дій дозволив 27-річному форварду завоювати "трофей Пічічі", який вручається найкращому бомбардиру Ла Ліги.

Інтер Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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