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Довбик висловився про церемонію вручення Золотого м'яча 2024

Андрій Яросименко — 30 жовтня, 13:03
Довбик висловився про церемонію вручення Золотого м'яча 2024
Артем Довбик (ліворуч)
Instagram

Нападник італійської Роми та збірної України Артем Довбик висловився про церемонію вручення Золотого м'яча 2024 року.

Відповідний допис він опублікував у своєму Instagram.

"Приємно бути серед тридцяти найкращих гравців у Європі цього року", – написав Довбик.

Нагадаємо, українець посів 29-те місце у підсумковому голосуванні за претендентів на найголовнішу індивідуальну нагороду у футболі.

За всю історію лише 3 українці отримували Золотий м'яч. Це Олег Блохін (1975), Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).

Зазначимо, Довбик у минулому сезоні виступав за іспанську Жирону, у складі якої за 39 матчів забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Також він став найкращим бомбардиром Ла Ліги.

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