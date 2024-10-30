Нападник італійської Роми та збірної України Артем Довбик висловився про церемонію вручення Золотого м'яча 2024 року.

Відповідний допис він опублікував у своєму Instagram.

"Приємно бути серед тридцяти найкращих гравців у Європі цього року", – написав Довбик.

Нагадаємо, українець посів 29-те місце у підсумковому голосуванні за претендентів на найголовнішу індивідуальну нагороду у футболі.

За всю історію лише 3 українці отримували Золотий м'яч. Це Олег Блохін (1975), Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).

Зазначимо, Довбик у минулому сезоні виступав за іспанську Жирону, у складі якої за 39 матчів забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Також він став найкращим бомбардиром Ла Ліги.