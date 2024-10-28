Довбик із коханою прибув на церемонію нагородження Золотого м'яча

Нападник Роми Артем Довбик завітав на церемонію вручення Золотого м'яча.

Український футболіст прибув на червону доріжку не сам, а зі своєю коханою Юлією. Пара з'явилася в об'єктивах камер у стильних чорних нарядах.

Нагадаємо, Артем посів 29 місце у голосуванні за найкращого футболіста планети у 2024 році від France Football.

За всю історію лише 3 українці отримували Золотий м'яч. Це Олег Блохін (1975), Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).

Зазначимо, Довбик у минулому сезоні виступав за іспанську Жирону, у складі якої за 39 матчів забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Також він став найкращим бомбардиром Ла Ліги.