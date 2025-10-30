Українська правда
Олег Дідух — 30 жовтня 2025, 15:27
Довбик: Період без голів був нелегким
Артем Довбик
Український форвард Роми Артем Довбик поділився враженнями від матчу Серії А проти Парми (29 жовтня).

Слова 28-річного нападника наводить TuttoMercatoWeb.

"Я дуже радий, що зробив щасливими вболівальників. Остання домашня гра в Лізі Європи була катастрофою, і ми повинні були виграти вдома. Період без голів був нелегким, але я ніколи не втрачав концентрації. Гасперіні допомагає мені, і мої товариші по команді допомагають мені, я маю продовжувати тренуватися і добре виступати.

Мій гол? Ми часто пробуємо ці прийоми на тренуваннях; проти захисників в Італії завжди важко грати. Цього разу ми добре впоралися і забили", – заявив українець.

Нагадаємо, Рома обіграла Парму 2:1 у 9 турі Серії А, Довбик забив другий гол команди Джан П’єро Гасперіні. Для Артема це другий гол у 11 матчах поточного сезону.

