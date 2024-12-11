Довбик потрапив у заявку Роми на матч Ліги Європи

Український форвард Роми Артем Довбик зможе зіграти в наступному матчі своєї команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Тренерський штаб "вовків" включив нападника у заявку на матч Ліги Європи проти португальської Браги.

Нагадаємо, що Довбик пропустив минулий матч Роми проти Лечче (4:1) через хворобу. Цього сезону футболіст зіграв 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив шість голів і віддав одну результативну передачу.

Гра основного етапу Ліги Європи між Ромою та Брагою пройде у четвер, 12 грудня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.