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Довбик потрапив у заявку Роми на матч Ліги Європи

Олександр Булава — 11 грудня 2024, 16:12
Довбик потрапив у заявку Роми на матч Ліги Європи
Артем Довбик
Фото ФК Рома

Український форвард Роми Артем Довбик зможе зіграти в наступному матчі своєї команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Тренерський штаб "вовків" включив нападника у заявку на матч Ліги Європи проти португальської Браги.

Нагадаємо, що Довбик пропустив минулий матч Роми проти Лечче (4:1) через хворобу. Цього сезону футболіст зіграв 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив шість голів і віддав одну результативну передачу.

Гра основного етапу Ліги Європи між Ромою та Брагою пройде у четвер, 12 грудня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Брага Рома Артем Довбик Ліга Європи-2024/25

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