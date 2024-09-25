Довбик потрапив до символічної збірної 5 туру Серії А
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Український нападник Роми Артем Довбик увійшов до символічної збірної 5 туру італійської Серії А.
Про це повідомляє пресслужба чемпіонату Італії.
Українець на ряду з іншими гравцями отримав оцінку 7,5 від Серії А та зайняв позицію форварда. Нагадаємо, у матчі з Удінезе Артем відзначився голом та віддав результативну передачу.
Він був визнаний найкращим гравцем поєдинку. Гравця збірної України кумедним постом привітав з нагородою одноклубник Матс Гуммельс.
Цього сезону на рахунку Артема два голи та один асист у пʼяти матчах Серії А.
Зазначимо, що Рома після п'яти турів розташувалася на дев'ятому місці в турнірній таблиці. Наступний матч "вовки" проведуть 29 вересня проти аутсайдера чемпіонату Венеції.