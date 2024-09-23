Гравець Роми кумедним постом у соцмережах привітав Довбика із нагородою за матч із Удінезе

Форвард Роми Артем Довбик забив гол та відзначився результативним пасом у матчі проти Удінезе (3:0).

За свій вдалий виступ Серія А нагородила гравця відзнакою "найкращий гравець". Український футболіст вперше отримав таку нагороду від чемпіонату Італії.

Відразу ж після матчу захисник Матс Гуммельс зробив у соцмережах допис, репостнувши новину із відзнакою для Довбика.

"Сильна гра від мого центрбека", – йдеться у заяві німця.

Наш козак теж не залишився у стороні, підколовши у відповідь партнера.

"Дякую, мій форвард", – написав українець.

Нагадаємо, що цього сезону на рахунку Артема два голи та один асист у пʼяти матчах Серії А.