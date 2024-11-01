Довбик ризикує пропустили другий поспіль матч Роми в Серії А

Форвард Роми і збірної України Артем Довбик може пропустити матч 11 туру Серії А проти Верони, що відбудеться 3 листопада.

Про це повідомляє calciomercato.

Артем був відсутній на тренуванні римського клубу 1 листопада. Його участь у наступній грі під сумнівом.

2 листопада пройде вирішальне обстеження перед відправленням команди на зустріч з Вероною.

Нагадаємо, 31 жовтня Довбик пропустив матч із Торіно через вірус.

У нинішньому сезоні нападник зіграв 12 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, в яких забив 5 голів та зробив одну результативну передачу.